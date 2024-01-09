Непідйомна сума: потрібні кошти на лікування дружини захисника Маріуполя, котрий майже два роки перебуває у полоні

У чортків’янки Оксани Фотікової, дружини полоненого захисника Маріуполя, котрий перебуває у неволі ще з 12 квітня 2022 року, виявили ущільнення в грудях. Після обстежень та гістології їй поставили страшний діагноз – рак, інвазивна карцинома лівої грудної залози (потрійно – негативний тип раку (III Б стадія).

Такий тип раку потребує довготривалого лікування. Оксана мужньо пройшла 10 хіміотерапій, але їх виявилося недостатньо. Необхідне особливе лікування: дороговартісна імунотерапія препаратом «Кітруда» (два флакони по 100 мл на один курс, які містять по 100 мг Пембролізумабу). На превеликий жаль, «Кітруда» не закуповується державою для лікування онкохворих, тому її потрібно купувати власними силами.

Щоб хоч якось собі допомогти, Оксана стала учасником програми підтримки пацієнтів «Ключ надії», тому, купуючи один флакон препарату «Кітруда» за повну вартість, другий флакон препарату дають за 1 грн. Один курс імунотерапії з препаратом «Кітруда» буде обходитися в 82 000 грн, а для проходження повного курсу лікування (17 курсів імунотерапії) потрібно 1 394 000 грн – це просто непідйомна сума.

На сьогоднішній день потрібно 17 курсів імунотерапії з інтервалом в 21 день. Другий курс протипухлинної терапії, який буде включати імунотерапію, заплановано на 17 січня 2024 року.

Оксана лікування проходить в ОКНП «Чернівецькій клінічній лікарні». Працює в КБУ «Музична школа №2 м. Чернівців», зараз жінка перебуває на лікарняному.

Реквізити для допомоги:

Карта Приват Банку

5168745186650807

Фотікова Оксана Ігорівна

Приват Банк

ОДЕРЖУВАЧ Фотікова О.І.

РАХУНОК –262066400957112004

IBAN UA093052990262066400957112004

БАНК ОДЕРЖУВАЧА АТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ, Україна

РНОКПП одержувача 2932918300

ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ Поповнення рахунку Фотікова Оксана Ігорівна

Ще одні банківські реквізити:

4149609010024927

Магега Галина Богданівна (мама Оксани)

Джерело: Чортківська міська рада