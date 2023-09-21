Сумна звістка вчергове долинула на Тернопільщину. Назавжди залишиться 33-річним захисник Юрій Гринівецький зі Стриївки, що неподалік Збаража.

Молодий солдат загинув 19 вересня, захищаючи Батьківщину від російських загарбників.

Старший водій мотопіхотної роти отримав поранення, несумісне з життям, в районі населеного пункту Курахове Покровського району Донецької області під час виконання бойового завдання.

Про це повідомив міський голова Збаража Роман Полікровський:

“Україна втратила ще одного Героя, родина втратила дорогу людину.

Щиро співчуваємо непоправному горю близьких.

Вічна пам’ять відважному Герою!”