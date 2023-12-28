«Найтепліший день донора» – акцію під такою назвою провели у Тернопільському обласному центрі служби крові. За словами організаторів, зібрали понад 10 літрів крові, яку передадуть до онкодиспансеру для лікування дітей.

До акції долучалося майже три десятки донорів, – розповів співорганізатор Богдан Бартош. За його словами, деякі з них здають кров регулярно.

Тернополянка Вікторія Григорчук стала донором вперше. Дівчина радіє можливості долучитися до цієї благородної справи.

«Донорство крові – це один зі способів врятувати людське життя, а особливо зараз, коли наші захисники героїчно виборюють кожен сантиметр української землі – це надважливо! Життя і здоров’я людини – це дар Божий та велика цінність. І донорство – це благородний вчинок, який додає соціальної значимості і є проявом найбільшої любові до ближнього. Це один із способів, як можна реально допомогти нашим пораненим».

Додамо, акція «Найтепліший день донора» стартувала з 2015 року. За цей період донорами стали тисячі людей.