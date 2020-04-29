Україна останніми днями квітня буде однією з найтепліших держав у Європі, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Найвищі температурні показники передбачають у західному регіоні. Втім, весняну ідилію можуть підпсувати дощі та грози.

Тепла весняна погода спостерігатиметься в області упродовж тижня. Дошкулятимуть хіба що пориви вітру, а також залишатиметься високою ймовірність опадів.

“У західних областях атмосферний фронт зумовить дощі та грози. Вже запахне трохи літніми атмосферними процесами. Температура повітря найвищою очікується у західних, північних областях. Вдень становитиме +22 +24 градуси. Навіть ніч вже стане поважнішою і не буде оцих легковажних заморозків, очікується +8 +10 градусів. Вітер переважно південно-західний, помірний, можливі штормові пориви. Завершальний акорд квітня видасть циклон, який принесе нові дощі з грозами на Захід України”, – розповідає Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, травень розпочнеться на Тернопільщині з невеликого похолодання. Зниження температурних показників слід очікувати ближче до вихідних.

Софія Романська