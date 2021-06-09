“Круті віражі” – велоперегони під такою назвою зібрали у Тернополі малечу.

Участь у змаганнях брали хлопчики й дівчатка від двох до десяти років. Юні велосипедисти долали дистанції з перешкодами. Маленькі чемпіони проявили майстерність, швидкість і спритність.

Тернополянка Юлія Гончарук прийшла на змагання з донькою. П’ятирічна Анастасія брала участь у змаганнях вперше. “Дитина дуже активна, але ми ще не брали участь у серйозних змаганнях. “Круті вітражі” – це наш дебют. Була неймовірна атмосфера. Діти надзвичайно щасливі”.

Змагання проходили у п’яти вікових категоріях. Усім учасникам вручили пам’ятні медалі, а переможці отримали фінішні призи. “Кожна дитина, яка брала участь у змаганнях, отримала фінішну медаль, а для переможців були передбачені окремі фінішні призи. Обов’язкова умова — учасники повинні були мати захисні шоломи. Сподіваємося, що діти отримали позитивні емоції”, – зазначила директорка Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення Галина Федорович.

До змагань долучилося близько вісімдесяти дітей. Всі учасники отримали подарунки від партнерів дійства, а також ексклюзивні медалі фінішерів та кубки. Організували спортивний захід фахівці Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення разом з «Федерацією велосипедного спорту України».