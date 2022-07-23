Набої, гранати і навіть… реактивні двигуни: у мешканця Тернопільщини знайшли цілий арсенал. ФОТО

Працівники Кременецького районного відділу поліції отримали інформацію про те, що місцевий житель в помешканні зберігає вибухонебезпечні предмети.

У ході проведеного санкціонованого обшуку поліцейські виявили та вилучили у будинку підозрюваного два корпуси ручної гранати Ф-1, 6 реактивних двигунів від зарядів РПГ, набої та 34 запали до ручних гранат.

Усі ці предмети направили на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Чоловік каже, що усі предмети знайшов. Його слова перевіряють слідчі. Даний факт внесений в ЄРДР згідно зі статтею 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.