Незважаючи на відсутність зафіксованих випадків коронавірусу на території Тернопільщини, в області реалізується низка запобіжних дій, що стосуються зменшення кількості масштабних заходів чи великого скупчення людей.

Сьогодні, 10 березня, питання максимальної безпеки людей під час церковних богослужінь обговорили учасники засідання ради церков.

– Інфекція, з якою зараз бореться Італія та багато інших країн, поширюється надто швидко. Ми намагаємось максимально підготувати медичні заклади області та медпрацівників до можливої її появи на території Тернопільщини. Однак найдієвіше, що ми можемо зараз зробити – докласти максимальних зусиль для її запобігання.

Відвідування храмів – особиста справа кожного, наш обов’язок – зробити це якомога безпечнішим. Сподіваюсь на розуміння представників усіх релігійних конфесій та прихожан, – наголосив голова обласної ради Віктор Овчарук.

Виконувач обов’язків керівника обласного лабораторного центру Оксана Чайчук оголосила низку дій, за допомогою яких можна знизити рівень поширення будь-якої інфекції під час церковних богослужінь. Серед них – здійснення вологого прибирання дезинфікуючими засобами та провітрювання храмів, використання одноразового посуду під час причастя, тимчасове припинення занять у недільних школах, проведення богослужінь на свіжому повітрі, зменшення кількості або тривалості богослужінь.