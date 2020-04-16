Нові карантинні обмеження діятимуть на час Великодніх свят у Тернополі.

Так, брати участь у святкових богослужіннях та освяченні великодніх кошиків представники греко-католицької церкви рекомендують вірянам через онлайн-трансляції. Крім цього, міський Оперативний штаб 15 квітня прийняв ще ряд рішень, щодо запобіганню поширення коронавірусу.

– На час карантину заборонено масове відвідування кладовищ, розташованих на території ТМТГ, а також проведення масових поминальних відправ, – зазначив під час засідання міський голова Сергій Надал. – Є рішення, прийняте греко-католицької церквою і їхнє послання до вірян, у якому йдеться про те, що відправи проводитимуть під час Зелених свят, і які закликають зараз не ходити на цвинтар. Подібні пропозиції готують і керівники православної церкви. Працівники управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології спільно з поліцією повинні вжити заходів із перекриття руху та закриття вхідних брам на цвинтарях, щоб там не було масового перебування людей. Виключення становлять тільки випадки, коли необхідно похоронити померлого. Похорони на час карантину також відбуваються за певними правилами.

До роботи під час Великодніх свят посилено готуються і в поліції.

– На час Паски будемо працювати в особливому режимі, – зауважив начальник міського відділу поліції Сергій Гаврилюк. – Чекаємо на відповідні звернення усіх церков, а також спілкуємось з кожним священником у церквах Тернополя. Повідомляємо їх про категоричну заборону проведення масових богослужінь.

Ольга Трач