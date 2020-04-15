Упродовж доби у Тернополі та області зберігатиметься прохолодна погода.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, нічні температурні показники знижуватимуться до нуля, а вдень стовпчики термометрів підвищуватимуться до восьми градусів тепла. Місцями дошкулятиме сильний вітер.

Втім, атмосферний фронт, який приніс похолодання, незабаром покине Україну, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Повернеться більш тепла і сонячна погода.

“16-17 квітня потепліє, але буде сильний північно-західний вітер, 18 квітня та на Великдень знову трохи похолодає. Місцями 17-18 квітня пройдуть дощі. Словом, передвеликодня погода обіцяє бути строкатою, яскравою, складною та цікавою і не залишатиме у спокої метеозалежних людей”.

Софія Романська