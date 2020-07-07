На Тернопільщині пройдуть дощі. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, опади різної тривалості ймовірні по всій території регіону. Денні температурні показники знизяться до 19 – 21 градуса тепла.

Жителі краю цими днями зможуть відпочити від спеки. Атмосферний фронт, який прямує у напрямку нашого регіону, сприятиме погоднім змінам.

«Попри диктат та підпорки і з заходу, і з північного сходу антициклонів Xabi та Winfried, все ж атмосферний фронт, пов’язаний із далеким північним циклоном Verena, прорветься до нас із дощами та грозами. Дощі в більшості областей України можуть переходити у сильні зливи, а під час гроз ймовірні шквали та град. Враховуючи надзвичайні контрасти в зоні фронту, від +18 до +38 градусів, є ймовірність смерчів. На Заході суттєво похолодає, +18 +23 градуси. Різка зміна погоди може стискати голову мігренню, не піддавайтеся, фронт – це тимчасово. Надалі протягом тижня сильна спека малоймовірна, температура повітря коливатиметься в комфортних межах», – розповідає синоптик Наталка Діденко.

Отже, упродовж доби на Тернопільщині різко змінюватиметься погода, що негативно позначатиметься на самопочутті жителів краю.

Софія Романська