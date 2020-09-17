Світлини жахливої дороги, вкритої ямами настільки, що водіям не уникнути ремонту автомобілів, виклав у соцмережі Facebook Ігор Фарбота.

Над світлинами чоловік пише: «Sos!!! Дорожне сполучення Бучач-Товсте (Дорога в Мордор)».

Користувачі соцмережі активно поширюють цю публікацію, намагаючись привернути увагу влади до проблеми бездоріжжя на Бучаччині.

Нагадаємо, Мордор – у перекладі «Чорна країна», – це слово набуло популярності після виходу і екранізації епічного роману-трилогії у жанрі фентезі – «Володар Перснів», написаного професором Оксфордського університету Дж. Р. Р. Толкіном.

Джерело: Tenews.org.ua



