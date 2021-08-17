Більше половини врожаю зернових культур вже зібрали аграрії на Тернопільщині.

Про це повідомив директор департаменту агропромислового розвитку області Володимир Стахів. У краї намолотили майже вісімсот тис. тонн зерна.

Жнивна кампанія на Тернопільщині в розпалі. Через негоду цьогоріч збирати врожай почали на два тижні пізніше.

“52% ранніх зернових культур вже зібрано. Намолочено 780 тис. тонн зерна. Крім того, зібрано майже 99,7% ріпаку. Намолочено 250 тис. тонн, це досить гарний показник. Якщо звернути увагу на загальну урожайність, то маємо 51,3 центнера з гектара. Сьогодні у державі 43,2 центри з гектара. Щодо озимої пшениці та озимого ячменю, урожайність в нас становить більше 55 центнерів з гектара. В окремих сільськогосподарських підприємствах урожайність досягає 75 центнерів з гектара”.

Завершити збір врожаю зернових культур планують у вересні. Втім, це залежить від сприятливих погодних умов.