На Тернопільщині запрацює ще чотири центри вакцинації від COVID-19

Додаткові центри масової вакцинації створюють на Тернопільщині. Вони діятимуть у Бережанах, Кременці, Чорткові та Заліщиках. Імунізуватися там зможуть жителі краю, які записалися до листа очікування у додатку «Дія».

Пункт масової вакцинації продовжуватиме роботу також у Тернополі. Він облаштований на вул. Злуки 45. Щеплення роблять вакциною CoronaVac.

«Додатково центри масової вакцинації працюватимуть у містах Бережани, Кременець, Чортків та Заліщики. Ми повинні бути готовими до поширення штаму вірусу «Дельта», спалах якого в Україні прогнозують на середину вересня – жовтень. Тому важливо імунізувати якомога більшу кількість жителів нашої області», – зазначила на нараді директорка департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОДА Ольга Ярмоленко.

На Тернопільщині визначили план вакцинації на найближчі 3 місяці. Усім керівникам лікувально-профілактичних закладів запропонували створити списки охочих пройти навчання щодо імунізації вакциною Рfizer. Також на Тернопільщині застосовуються препарати CoronaVac та AstraZeneca.