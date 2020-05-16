П’ять нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію виявили за останню добу на Тернопільщині.

Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 9 годину 16 травня на Тернопільщині 1065 випадків COVID-19. 22 з них – летальні. 547 людей одужали.

Статистика по районах наступна:

349– жителі Кременецького району

193– жителі Монастириського району

128 – жителі Шумського району

96– жителі міста Тернополя

64 – жителі Бучацького району

53 – жителі Чортківського району

45 – жителі Заліщицького району

25 – жителі Козівського району

22– жителі Збаразького району

19– жителі Лановецького району

14 – жителі Тернопільського району

14 – жителі Гусятинського району

14– жителі Теребовлянського району

13– жителі Борщівського району

5 – жителі Підгаєцького району

5– жителі Підволочиського району

3 – жителі Бережанського району

3 – жителі Зборівського району.

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