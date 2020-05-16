П’ять нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію виявили за останню добу на Тернопільщині.
Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 9 годину 16 травня на Тернопільщині 1065 випадків COVID-19. 22 з них – летальні. 547 людей одужали.
Статистика по районах наступна:
349– жителі Кременецького району
193– жителі Монастириського району
128 – жителі Шумського району
96– жителі міста Тернополя
64 – жителі Бучацького району
53 – жителі Чортківського району
45 – жителі Заліщицького району
25 – жителі Козівського району
22– жителі Збаразького району
19– жителі Лановецького району
14 – жителі Тернопільського району
14 – жителі Гусятинського району
14– жителі Теребовлянського району
13– жителі Борщівського району
5 – жителі Підгаєцького району
5– жителі Підволочиського району
3 – жителі Бережанського району
3 – жителі Зборівського району.
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