Учора на Тернопільщині епідеміологи виявили 27 нових випадків коронавірусу, 22 з них — у північних районах області. Відтак нові факти інфікування дещо зіпсували статистику у регіоні, де запланували чергові послаблення карантину.

Нові випадки зараження підтвердили у Шумському, Кременецькому, Монастириському районах. Упродовж доби епідеміологи провели 423 дослідження.

“Щодо адаптивного карантину, то у різних містах можуть прийматися рішення залежно від епідемічної ситуації. Не можна порівнювати ситуацію Тернополя і Почаєва. Нині, якщо різко все дозволити, то можуть бути негативні наслідки. Також важливо, щоб населення правильно поставилося до виходу із карантину: потрібно мити руки кожну годину, дотримуватися соціальної дистанції, інших санітарно-епідеміологічних норм. Думаю, у Тернополі можна поступово послаблювати обмеження, але робити це потрібно обережно, необхідно стежити за епідемічними показниками”, – зазначила заступниця начальника відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення ТМР Ольга Ярмоленко.

Додамо, у Тернополі останній випадок зараження коронавірусом виявляли 11 травня. Упродовж доби COVID-19 в жодного жителя обласного центру не підтвердився.

Софія Романська