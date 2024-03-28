Рятувальники Кременеччини спільно з працівниками Національної поліції активно патрулюють територію Кременецького району з метою запобігання пожеж у екосистемах та недопущення спалювання залишків сухої рослинності.

Представники ДСНС спільно з поліцейськими провели профілактичні рейди з використанням безпілотного літального апарата для виявлення порушників, які спалюють залишки схої рослинності та сміття. Такі заходи були проведені на території м. Ланівці, м. Кременець, с. Жолоби, с. Горинка, смт. Вишнівець Кременецького району.

Фахівці провели профілактичні бесіди з мешканцями приватного сектору, нагадуючи їм про правила безпеки під час господарювання та пожежної безпеки у побуті. Крім того, донесли до усіх співрозмовників правила безпечного відпочинку на природі, надавши інформаційні листівки.

Під час проведених рейдів було виявлено випадки спалювання сухої рослинності, і на громадян, котрі порушили закон, самовільно випалюючи суху рослинність, складено протоколи про адміністративне правопорушення за ч 1 ст. 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадуємо адмінвідповідальність за статтею 77-1 (Самовільне випалювання рослинності або її залишків) тягне за собою накладення штрафу на громадян від 3060 до 6120 грн. і на посадових осіб від 15300 до 21420 грн. Ті самі дії, вчинені в межах природно-заповідного фонду на громадян від 6120 до 12240 грн. і на посадових осіб від 21420 до 30600 грн.