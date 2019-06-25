Троє маленьких дітей залишилися напівсиротами. Рідний дідусь під час сварки зарізав їхнього тата.

Нещастя трапилося в одному із сіл Бучацького району 24 червня близько 22:00, повідомляють у поліції.

Між зятем та тестем виник конфлікт. Молодий родич дорікав сорокасемирічному чоловікові в вічних п’янках і просив припинити зловживати спиртними напоями. На момент розмови тесть знову був у стані алкогольного сп’яніння. “Повчання” розізлили батька і він пішов до будинку, взяв ніж і кілька разів вдарив ним чоловіка доньки в область грудної клітки.

Потерпілий з ножовими пораненнями зміг дійти додому. Там дружина викликала швидку допомогу. Двадцятивосьмирічного пораненого жителя району госпіталізували до лікарні, але врятувати життя чоловікові не вдалося.

– Встановлено, що підозрюваний раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння умисних корисливих злочинів, відбував покарання в місцях позбавлення волі, а також вживає спиртні напої та веде антигромадський спосіб життя, – розповідає старший слідчий-криміналіст слідчого управління ГУНП в Тернопільській області Ольга Романів.

Дідусь залишив напівсиротами дітей – одного, чотирьох та п’яти років. Малолітніми фактично опікувався батько, бо його дружина хворіє. Він ж був і годувальником родини, бо єдиний в сім’ї працював.

Підозрюваний у скоєному зізнався. Його затримали відповідно до статті 208 КПК. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу. Триває слідство за статтею 115 частина 1 ККУ – умисне вбивство.