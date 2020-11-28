“Святий Миколай дітям Тернопілля” – це щорічна акція Тернопільського благодійного фонду “Карітас”. Її проводять, щоб юні підопічні фонду не залишилися без подарунків у День Святого Миколая.

Волонтери хочуть забезпечити подарунками 250 дітей. Щоб реалізувати задумане, необхідна допомога небайдужих людей, – каже директор благодійного фонду “Карітас” о. Андрій Марчук. Відтак у краї розшукують помічників Святого Миколая.

“Щорічна благодійна акція “Святий Миколай дітям Тернопілля” стартувала. Разом ми зможемо створити диво, подарувати радість та незабутні емоції для багатьох дітей. А їх у нас аж 250. Діточки чекають на цей день з нетерпінням. Проте, для скількох дітей у цю казкову ніч станеться диво, залежить від нас самих. Стати помічником Святого Миколая легко та просто. Для цього необхідно придбати солодощі, фрукти, канцелярське приладдя, дитячі книжки для дітей, або переказати кошти на рахунок: благодійна організація «Тернопільський благодійний фонд «Карітас», ЄДРПОУ 21162280, Україна, м. Тернопіль, вул. Замонастирська, буд. 1, ЦФ ПАТ Кредобанк, МФО 325365, Р/р, ІВAN UA 68 3253650000002600201171387”.

Скриньки для пожертв також будуть розміщені у магазинах, кафе, аптеках. Волонтери сподіваються, що попри карантин, серед жителів краю зголоситься чимало помічників Святого Миколая.