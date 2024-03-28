На Тернопільщині через сильний вітер рекламний щит впав на автомобіль. Надзвичайна ситуація трапилася увечері 27 березня в Бережанах. Водій транспорту отримав травми і опинився в лікарні.

Наразі в поліції за фактом ДТП зареєстрували кримінальне провадження, повідомляє ZAXID.NET.

Через пориви сильного вітру на в’їзді в Бережани сталася аварія. Великий рекламний щит впав на автомобіль Mercedes Benz, який проїжджав повз. Про цю ситуацію повідомив місцевий житель Володимир Березін в Facebook. Від удару в транспорті розтрощило лобове скло, травми отримав водій, розповіли в поліції Тернопільщини. Медики швидкої допомоги доправили його в місцеву лікарню.

Працівники поліції прибули на місце ДТП і зафіксували усі пошкодження. Поліцейські за фактом аварії і падіння щита розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України. Правоохоронці будуть з’ясовувати, кому саме належить рекламна конструкція.

Додамо, що від 27 березня на Тернопільщині синоптики оголосили штормове попередження. За інформацією Тернопільської ОВА, лише за останню добу вітер повалив 22 дерева на державні дороги, які проходять областю. Підрядні організації, які обслуговують шляхи, 22 рази виїжджали до місць падіння стовбурів і прибрали їх. Обійшлося без ускладнення руху чи постраждалих.

Тернопільський гідрометеоцентр також повідомив про штормове попередження на 29 березня. Цими днями по всій території області збережеться вітряна погода, можливі сильні грози і шквали.