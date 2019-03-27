Співробітники податкової міліції Головного управління ДФС у Тернопільській області припинили діяльність трьох нелегальних автозаправних станцій.

На усіх протиправних АЗС здійснювали продаж дизельного пального без наявності необхідних дозвільних документів, а також документів, що засвідчують якість та походження нафтопродуктів. Одна із них була мобільною і являла фургон, обладнаний ємкістю для пально-мастильних матеріалів та паливно-роздавальною колонкою.

У результаті проведених заходів із незаконного обігу вилучено 23,2 тонн дизельного пального та обладнання АЗС (ємкості для пального, паливно-роздавальна колонка тощо). Загальна вартість вилученого товару склала орієнтовно 1,4 млн гривень.

Обладнання нелегальних АЗС демонтоване.

Вирішується питання про притягнення порушників до відповідальності.

Сектор комунікацій Головного управління ДФС у Тернопільській області