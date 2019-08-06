У Кременці організували Чемпіонат України з санного спорту. Змагалися юніори та юніорки з різних регіонів країни.





Змагання відбулися на навчально-спортивній базі «Колос». Загалом Чемпіонат зібрав близько тридцяти спортсменів з різних міст України.

Серед призерів Чемпіонату – кременчани та львів’яни, – розповідає президент Федерації санного спорту України Анатолій Малищик.

«Переможницею змагань серед юніорок стала Туницька Юліанна (Кременець), срібло завоювала Смага Олена (Львів), бронза у Хитренко Наташі (Кременець). Серед юніорів переміг Стахів Ігор (Львів), срібло та бронза у Волянюка Олеся та Сохацького Олександра (Кременець). В естафеті перемогу здобула команда «Львів-1» друге і третє місце завоювали «Кременець-2» та «Кременець-1».

Додамо, золото виборов учень Тернопільської ДЮСШ із зимових видів спорту Руслан Бригадир. Юнак здобув золоту нагороду в гонці переслідування на 12,5 км та виборов право виступати на чемпіонаті світу з літнього біатлону.

Кременецький Чемпіонат став першим з циклу літніх змагань, які завершаться 11 серпня традиційними міжнародними змаганнями «Кубок Бонни-2019».

Софія Романська