14 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію зафіксували на Тернопільщині за останню добу.

Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 9 годину 29 травня в області зареєстровано 1145 випадків COVID-19. 26 з них завершилися летально. 884 людей одужало.

м. Тернопіль – 102 (87 одужало, 2 летальних);

Бережанський район – 3 (3 одужало);

Борщівський район – 14 (13 одужало);

Бучацький район – 69 (62 одужало, 1 летальний);

Гусятинський район – 17 (14 одужало);

Заліщицький район – 46 (40 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);

Збаразький район – 24 (20 одужало);

Зборівський район – 3 (3 одужало);

Козівський район – 25 (24 одужало, 1 летальний);

Кременецький район – 392 (223 одужало, 8 летальних);

Лановецький район – 19 (19 одужало);

Монастириський район – 194 (187 одужало, 4 летальних);

Підволочиський район – 5 (4 одужало);

Підгаєцький район – 5 (5 одужало);

Теребовлянський район – 15 (14 одужало);

Тернопільський район – 21 (14 одужало);

Чортківський район – 53 (53 одужало);

Шумський район – 138 (99 одужало, 7 летальних)

Загалом в Україні уже 22811 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 679 летальних, 8934 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 429 нових випадків.