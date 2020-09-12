На Тернопільщині буде новий обласний прокурор.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив місцевий активіст Роман Довбенко, додавши фото наказу Генпрокурора України Ірини Венедіктової, пише Терміново.

“Від тепер у нас новий Прокурор області! Добре це чи ні – скоро буде помітно…”, – написав під оприлюдненим фото Довбенко.

В наказі йдеться, що новим прокурором області став військовий прокурор Дарницького гарнізону Центрального регіону України Микола Петришин. Представлення посадовця відбудеться, найімовірніше, наступного тижня, якщо звісно на перешкоді не стануть обмеження «червоної» зони.

За даними річної декларації, Микола Петришин має квартиру у Києві площею 70 м кв, ще одна квартира у столиці площею 77,3 м кв записана на дружину.

У власності дружини також земельна ділянка у Києві площею 900 м кв та житловий будинок у столиці площею 194 м кв. Окрім того посадовець володіє 20% квартири у Яворові площею 52,7 м кв, 51% офісу у столиці площею 62 м кв та земельною ділянкою у Бориспільському районі площею 2,5 тис. м кв. Сім’я також має 5 автомобілів, 4 з яких – у власності дружини: Toyota Сamry 2009 року випуску, Mazda СХ-7 (2007 р.в.), Kia Rio (2011 р.в.) та Audi А5 (2018 р.в.).

На Миколу Петришина записане авто Audi A3 2015 р.в. З 2017 року дружина посадовця є власником ТзОВ Тандер Консалт, яке займається неспеціалізованою оптовою торгівлею. За минулий рік завдяки підприємницькій діяльності вона заробила майже мільйон, окрім цього отримала загалом 39 тис. 132 грн за основним місцем роботи у апараті Верховної Ради.

Микола Петришин за основним місцем роботи у військовій прокуратурі отримав за рік 473 тис. 453 грн, це в середньому 39 тис. 454 грн на місяць.

Нагадаємо, Петра Бойка призначили прокурорм області лише у січні цього року, фактично він не пропрацював і 10 місяців.

За час свого перебування на посаді Петро Бойко запам’ятався, зокрема, порятунком фермера з Хмельниччини, який хотів себе показово підпалити на Збаразькому кільці.