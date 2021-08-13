На Тернопільщині нелюд закатував собаку на очах у дітей. ВІДЕО 18+

Житель Лановеччини може потрапити до в’язниці через жорстоке поводження з тваринами.

За словами сусідів, які оприлюднили жахаючі карди у соцмережі, Анатолій Обик забив цуценя на очах у дітей. Місцеві запевняють: це вже не вперше, коли чоловік вбиває тварин. Про це пишуть Тернополяни.

“Минулого разу він забив щеня до смерті, перетворивши маленьке тільце на місиво, є досить свідків”, – каже Тетяна Сидорик.

За її словами, поліцейський, який прибув на виклик, не відреагував на злочин. Згодом же у Нацполіції повідомили про порушення кримінального провадження стосовно ланівчанина.

“Статтю 299 Кримінального кодексу України порушили працівники відділення поліції №2 (м.Ланівці) щодо жителя району. У разі доведення вини, йому загрожує арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років”, – розповіли у пресслужбі Головного управління Нацполіції Тернопільщини.

Правоохоронці виїжджали на місце події та спілкувалися з чоловіком. Він заявив, що собака забігла на його подвір’я та погризлася з його псом. Ланівчанин запевняє, що не бив тварину. Так це чи ні встановить слідство. Поліцейські працюють на місці події та спілкуються з очевидцями й сусідами. Триває слідство.

Обережно, відео містить елементи жорстокості. Людям зі слабкою психікою та дітям не рекомендуємо його переглядати.