На Тернопільщині виявили ще 26 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.
Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 9 годину 20 липня в області налічується 2456 випадків COVID-19. 34 з них – летальні, 1558 людей одужало.
м. Тернопіль – 600 (179 одужало, 2 летальних)
Бережанський район – 62 (10 одужало, 1 летальний)
Борщівський район – 18 (16 одужало)
Бучацький район – 104 (86 одужало, 2 летальних)
Гусятинський район – 74 (36 одужало)
Заліщицький район – 63 (56 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ)
Збаразький район – 122 (81 одужало, 1 летальний)
Зборівський район – 22 (16 одужало)
Козівський район – 68 (60 одужало, 1 летальний)
Кременецький район – 434 (383 одужало, 8 летальних)
Лановецький район – 116 (45 одужало)
Монастириський район – 218 (202 одужало, 4 летальних)
Підволочиський район – 25 (12 одужало)
Підгаєцький район – 6 (5 одужало, 1 летальний)
Теребовлянський район – 35 (18 одужало)
Тернопільський район – 160 (97 одужало, 1 летальний)
Чортківський район – 119 (76 одужало)
Шумський район – 210 (180 одужало, 10 летальних)