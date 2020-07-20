На Тернопільщині виявили ще 26 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 9 годину 20 липня в області налічується 2456 випадків COVID-19. 34 з них – летальні, 1558 людей одужало.

м. Тернопіль – 600 (179 одужало, 2 летальних)

Бережанський район – 62 (10 одужало, 1 летальний)

Борщівський район – 18 (16 одужало)

Бучацький район – 104 (86 одужало, 2 летальних)

Гусятинський район – 74 (36 одужало)

Заліщицький район – 63 (56 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ)

Збаразький район – 122 (81 одужало, 1 летальний)

Зборівський район – 22 (16 одужало)

Козівський район – 68 (60 одужало, 1 летальний)

Кременецький район – 434 (383 одужало, 8 летальних)

Лановецький район – 116 (45 одужало)

Монастириський район – 218 (202 одужало, 4 летальних)

Підволочиський район – 25 (12 одужало)

Підгаєцький район – 6 (5 одужало, 1 летальний)

Теребовлянський район – 35 (18 одужало)

Тернопільський район – 160 (97 одужало, 1 летальний)

Чортківський район – 119 (76 одужало)

Шумський район – 210 (180 одужало, 10 летальних)