Злочинці на Тернопільщині в період карантину дещо перекваліфікувалися, зазначає начальник ГУ Нацполіції області Олександр Богомол.

Відтепер вони частіше обкрадають офіси та магазини, натомість поменшало квартирних і кишенькових крадіжок.

Відтак карантин позначився і на ситуації із злочинністю в області. Зокрема, у регіоні значно зменшилася кількість аварій на дорогах, – зазначає Олександр Богомол. Як результат — менше людей травмувалося і загинуло через ДТП.

“Упродовж останніх трьох місяців в області поменшало злочинів, порівняно з минулим роком. Щодо кількості ДТП: з 15 по 30 січня в нас було 226 ДТП, то зараз за аналогічний період — близько вісімдесяти. Бачимо спад і що стосується інших злочинів. Але хочу застерегти людей, що злочинці зараз дещо перекваліфікувалися. Зараз стається менше квартирних крадіжок, кишенькових крадіжок, зате фіксуємо багато крадіжок з офісів, магазинів. Злочинці часто йдуть вночі на такі злочини. Раджу побільше ставити сигналізацій, використовувати інші засоби захисту, щоб вберегти своє майно”.

Додамо, протягом трьох місяців в області сталося понад півтисячі ДТП, у них загинуло 13 людей, понад 100 осіб зазнали травм. Серед ключових причин аварійності — перевищення швидкості.

Софія Романська