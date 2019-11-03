У зв’язку з ДТП на Тернопільщині у неділю був тимчасово обмежений рух дорогою міжнародного значення М-19.

Про це повідомили у патрульній поліції Тернопільської області.

“У зв’язку з оформленням дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася поблизу с. Кровінка, Теребовлянського району, Тернопільської області, рух ділянкою дороги М-19 (Доманове – Ковель – Чернівці -Тереблече), де трапилася подія, тимчасово обмежений. Тернопільські патрульні забезпечують безпеку дорожнього руху. Будь ласка, врахуйте цю інформацію та, за можливістю, скористайтеся іншими маршрутами”, – ідеться у повідомленні.

Як видно з опублікованого фото, вантажівка перекинулася та повністю перегородила дорогу.

О 13:25 патрульна поліція Тернопільщини повідомила, що рух автодорогою М-19 повністю відновлений.

У автопригоді ніхто не постраждав. На 35-річного водія вантажівки інспектори склали протокол за ст. 124 КУпАП (Порушення ПДР, шо призвели до ДТП).

За інформацією Української правди, траса М19 — автомобільний шлях міжнародного значення на території України, довжиною 512 км, пролягає від переходу Доманове (Волинська область) до автомобільного прикордонного переходу Порубне (Чернівецька область). На території України є частиною Європейського автомобільного маршруту E85.