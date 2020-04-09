Четвертий летальний випадок від коронавірусу зафіксували на Тернопільщині.

У Монастириському районі померла 83-річна жінка. Втім, результати з позитивним діагнозом COVID-19 з’явилися аж після її смерті.

«Сьогодні вранці друга летальність в Монастириському районі 83-річної жінки з с. Горішня Слобідка. Хвора була шпиталізована в Монастириській районній лікарні і їй клінічно було виставлено підозру на COVID-19, 6 квітня відібрано у неї біопроби та відправлено в Обласний Вірусологічний Центр. Відповідь “+” на коронавірус отримано сьогодні вранці після її смерті. Така “оперативність” ОВЦентру неприйнятна», – заявив заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь.

Нагадаємо, від коронавірусу помер 68-річний чоловік з Монастириського району, 57-річний чоловік із Заліщицького району, 57-річна жителька Козівського району. По Україні ця хвороба забрала життя 57 людей, 45 осіб вже одужали. Загальна кількість хворих сягнула 1892.

Софія Романська

Читайте на цю тему:

Плюс один: на Тернопільщині підтвердили новий випадок коронавірусу

Нема тест-систем: стало відомо, чому в Тернополі не виявляють нових випадків коронавірусу

Обробили дезрозчином і упакували в герметичний пакет: у Заліщиках похоронили померлого від коронавірусу священника. ВІДЕО