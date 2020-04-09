За останню добу на Тернопільщині підтвердили один новий випадок захорювання на коронавірус.

Таким чином, станом на 10 годину 9 квітня в області зафіксовано 169 хворих на COVID-19. Три з них летальні.

Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

112 випадків захворювання зафіксовано у Монастириському районі. 18 хворих на COVID-19 – жителі Заліщицького району, 13 – Козівського. 9 інфікованих – жителі міста Тернополя, 7 – Кременецького району, 4 – Бучацького району, 3 – Підгаєцького. По одному випадку інфікування виявлено у Тернопільському, Бережанському та Зборівському районах.

Загалом в Україні уже 1892 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. 57 з них – летальні. 45 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 224 нові випадки.

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