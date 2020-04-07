Священника, який 6-го квітня помер від коронавірусу, поховали на Заліщицькому кладовищі з дотриманням усіх карантинних вимог.

Про це розповіла Суспільному міська голова Алла Квач. На похороні були близькі родичі.

Близько третьої години родичі забрали тіло священника з Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Він помер о 7-ій години в інфекційному віділенні. Про це повідомив головний лікар Ярослав Чайківський:

“Тіло покійника обробляється дезінфікуючим розчином, також його обмотують двома простинями із дезінфікуючим дезрозчином. Тіло покійника закутали в простині і упакували в пакет герметичний, і тільки після цього поклали в труну, завантажили в бус і повезли в Заліщики для поховання”.

Такі дезінфікуючі процедури робили відповідно до затвердженого протоколу головним санітарним лікарем України та міським відділом охорони здоров’я.

Священник поступив до лікарні 19-го березня. За совами лікаря-епідеміолога обласного лабораторного центру Володимира Паничева, серед тих, хто близько контактував з священником, хворих на коронавірус не виявили. Вони пробули на самоізоляції 20 днів.

Загалом від початку епідемії коронавірусу на Тернопільщині померли ще 2-є людей: 68-річний житель Монастириського району та 57-річна жителька Козівського району.

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