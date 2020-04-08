Нагадаємо, учора епідеміологи області не виявили нових випадків коронавірусу на Тернопільщині. Відтак наразі COVID-19 підтверджено у 168 жителів краю.

Як повідомив епідеміолог Володимир Паничев під час засідання Тернопільського оперативного штабу боротьби з коронавірусом, в обласному лабораторному центрі наразі немає тест-систем. Фахівці центру чекають їхнього надходження, щоб досліджувати підозри на коронавірус.

«Минулої доби у Тернополі ми отримали чотири повідомлення щодо ймовірності коронавірусу. Вони стосуються одного чоловіка пенсійного віку, одного непрацюючого, також досліджуємо підозру щодо медичного працівника, що є викладачем медичного університету. Серед міських жителів не знято сім підозр. Станом на ранок у нас в центрі знаходиться 150 біологічних матеріалів, також чекаємо тест-систем, сподіваємося, що вони будуть доставлені до кінця дня. Чотири наші бригади готові працювати, щоб на ранок видати результати по цих матеріалах, які є на сьогодні. Але це буде залежати від того, коли нам доставлять тест-системи. Тож поки що ми знаходимося в режимі очікування».

Додамо, під самоізоляцією у Тернополі перебуває 745 людей, їм щодня проводять температурний скринінг, уточнюють стан їхнього здоров’я.

Софія Романська

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