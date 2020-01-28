Грабіж, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище інкримінують працівники Підгаєцького відділення поліції жителю Великої Березовиці 1984 року народження.

Чоловік, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, накриміналив в одному із сіл району, повідомляють у поліції.

На лінію «102» надійшло звернення від жительки села, яка повідомила, що незнайомець пробрався до її помешкання на хотів викрасти кошти. Подія трапилася 27 січня близько 3 години ночі. Зловмисник пошкодив замок від дверей та потрапив до середини. Він намагався знайти сховок, коли господиня прокинулася та почала кричати, чим й налякала зловмисника.

У ході розшукових заходів поліцейські встановили особу підозрюваного. У скоєному він зізнався та розповів, що приїхав до села погостювати в родичів. Він знав, що пенсіонерка проживає сама, тому вирішив проникнути до житла вночі, коли старенька спала, однак завершити задумане йому не вдалося.

Перевіряються причетність чоловіка до скоєння ще двох фактів крадіжок.

Наразі його затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч.3 ст.186 ККУ. Санкція передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.