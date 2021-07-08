Ціна картоплі відчутно знизилася на тернопільських ринках і в магазинах. Нині її вартість коливається від 15 до 8 гривень за кілограм. При гуртовій закупівлі можна придбати ще дешевше.

Підприємиця Ольга Гуменюк каже, що цього року урожай картоплі добрий. Відтак ціна поступово знижується.

“Майже утричі подешевшала картопля від початку сезону. Ми збираємо зараз хороший врожай, очікуємо ще більшого врожаю, тож можливо ціна і далі трохи знижується. Хоча до осені ще далеко. Важливо, щоб погода сприяла і не завадила гарному врожаю. Звичайно, мають значення також й інші фактори ринку. Оскільки собівартість картоплі є досить високою, часто виробникові невигідно її вирощувати”.

Аграрії прогнозують стабілізацію цін й на іншу сільськогосподарську продукцію. Втім, вартість залежить також і від законів ринку, пов’язаних із попитом, пропозицією і конкуренцією.