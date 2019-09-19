Двомісячник безпечності дорожнього руху стартує на Тернопільщині з наступного тижня.

Поліцейські приділятимуть особливу увагу виявленню нетверезих водіїв за кермом, оскільки вони становлять потенційну небезпеку.

Від початку року на Тернопільщині сталося понад 180 аварій за участю нетверезих водіїв, – повідомив на прес-конференції начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук. Невтішна статистика на Тернопільщині і щодо ДТП за участю пішоходів. У таких аваріях загинуло десять людей.

«Упродовж двомісячника безпеки дорожнього руху ми будемо стежити за дотриманням правил дорожнього руху як водіями, так і пішоходами. Плануємо давати “Трукем” – прилад для вимірювання швидкості, на дорогу М-19 у напрямку Кременця, оскільки там досить значна аварійність. Аналогічна ситуація стосується автошляху у напрямку Чернівець. Там також маємо досить багато ДТП з потерпілими».

Посилено стежитимуть патрульні за місцями концентрації ДТП, у Тернополі – це дороги на Протасевича, Гайовій, Руській, Замковій, Тарнавського, перехрестя Будного і Лучаківського, проспект Злуки.

За словами поліцейських, у Тернополі найбільше аварій стається на перехрестях. Відтак там планують оновити розмітки та замінити дорожні знаки.

Софія Романська