Схоже, виборча кампанія до парламенту боляче вдарить по популярності Святослава Вакарчука. На жаль, участь в політичних іграх відштовхує від Вакарчука аполітичних шанувальників.

На другий передвиборчий концерт лідера “Голосу” прийшло значно менше людей. В основному неповнолітні та молодь студентського віку. Вони підтягнулися, коли співак завершив свою політичну промову, в якій серед іншого згадав, що у “Голосу” є свій кандидат по округу у Тернополі. Також Вакарчук говорив про свій заочний батл зі старими політиками, натякаючи на Петра Порошенка і спроби його партії демотивувати виборців “Голосу”.

Загалом було нудно, поки не почав співати.

Цікаво, що цього разу співак зекономив на сцені і звукові та співав під акомпанемент гітариста.