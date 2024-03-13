На Кременеччині після падіння російського дрона заборонили вживати воду з криниць

Жителям села Сапанів поблизу Кременця, де під час нічної російської атаки впав шахед, рекомендували не вживати воду з криниць.

Як повідомили на брифінгу в обласній військовій адміністрації, для людей організували доставку води.

Нагадаємо, вночі російський безпілотник влучив в об’єкт критичної інфраструктури на Кременеччині. Обійшлося без потерплих і загиблих, але до місцевої річки потрапили нафтопродукти, відтак там загинула риба.

«Після отриманого повідомлення про подію, яка відбулася у нашій області, з нашої установи була відправлена група швидкого реагування для проведення проб атмосферного повітря. Проби повітря здійснювалися у двох населених пунктах на межі житлової забудови, прилади нові та сертифіковані. По всіх показниках, які ми відібрали проби, є набагато нижчі від нормативів. Атмосферне повітря не забруднене. Будь-якої загрози для населення немає. Однак рекомендовано людям не вживати воду з місцевих криниць», – зазначила на брифінгу головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

До населеного пункту, який зазнав російської атаки, організували підвіз бутильованої води. Подачу газопостачання для 400 абонентів відновили.