У Києві на концерті “Пісенна історія сучасної України”, який відбувся у рамках святкування 29-ї річниці Дня Незалежності, виконали уривок з пісні братів Гадюкіних “Файне місто Тернопіль”.

Цьогоріч основні урочистості до Дня Незалежності України проходили на Софійській площі Києва. У рамках святкування відбувся концерт “Пісенна історія сучасної України”, де 19 артистів виконали уривки 42-х популярних пісень незалежної України.

Концерт розпочався після промови президента Володимира Зеленського, який заявив що “в Україні багата історія – особливо музична історія Незалежності”.

У концерті взяли участь Монатік, Потап, Тарас Тополя із гурту “Антитіла”, Джамала, Ніна Матвієнко, Ірина Білик, Оля Полякова, Олег Винник, Вєрка Сердючка та інші. Деякі пісні виконували російською мовою.

Уривок з пісні про Тернопіль заспівала Tayanna (на відео – з 9:35 хв).