Благодійний аукціон провели у Тернопільській обласній філармонії з нагоди Дня захисників і захисниць України. Під час дійства зібрали 1,5 млн. грн на підтримку ЗСУ.

Серед лотів, які представили на аукціоні – столітня борщівська вишиванка з колекції Віри Матковської, щит з гільзами, макет літака «Мрія», військовий шолом та інші речі з передової. Всього на аукціон виставили 9 лотів. Ціни на лоти стартували від 50 тис. грн. Взяв участь в аукціоні тернопільський підприємець Ігор Бойчук. Чоловік придбав військову амуніцію за 80 тис. грн.

«Вважаю, що це добра справа, приємно бути до неї долученим. Кошти підуть на потреби для Збройних сил, а це найважливіше у наш час. Також радує, що так багато людей долучилося до цього аукціону, вдалося зібрати непогану суму».

Надали свої роботи для аукціону митці з Тернопільщини. Виручені кошти будуть спрямовані на потреби 105 бригади територіальної оборони.