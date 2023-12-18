На Тернопільському ставі зимують качки-крижні. Коли крига замерзає, птахам складно шукати собі їжу і вони можуть загинути.

Про це розповіла Суспільному кандидатка біологічних наук Любов Шевчик.

“Коли зима, похолодання, то загострюються хвороби. Серед них перш за все авітаміноз. І для того, щоб його подолати, обов’язково потрібно давати кукурудзу, моркву, буряк і можна навіть давати зелені частини цибулі, пшеницю, овес, ячмінь, просо, сорго. При низьких температурах виникають виразки в кутикулі мускулистого шлунку і тварина від них гине. Тут теж обов’язково треба давати кукурудзу, порізані шматки гарбуза і олію. Олія може бути соняшникова, а також, якщо є конопляна. Просто змастити цю їжу, яку ви приносите птахам”.

Любов Шевчук каже, годувати птахів хлібом, як це роблять містяни, не варто:

“Ні в якому разі не можна давати цвілий хліб. Можливо, хліб можна дати трошки підсушений, але, знову ж таки, дрібно порізаний”.