Перші, та вже результативні зустрічі з тернополянами. Андрій Богданець (партія “Слуга народу”) активно спілкується з виборцями. Люди найперше цікавились біографією Богданця, чому хоче йти у владу і що реалізовуватиме, ставши народним депутатом.

Отож, Андрій Богданець, – тернополянин, йому 35 років, виховує двох синів, не має бізнесу та політичного досвіду, зате є велике бажання змінити життя українців на краще.

– Я прийшов не за гроші, я реально подав заяву, я просто поїхав, пройшов співбесіду і мене взяли. Все, ніяких договорняків. В мене повірив Київ, чому я не можу повірити в себе. В зйомній квартирі, в мене немає нічого, – каже Андрій Богданець.

Тернополяни обговорили з Андрієм Богданцем актуальні питання для нашого міста та області. Серед них – залучення інвестицій в область, відкритість влади, очищення Тернопільського ставу, питання встановлення індивідуального опалення та чимало інших. Відповідями Андрія Богданця тернополяни залишились задоволеними.

– Перевага в тому, що він молодий, молодий і не зв’язаний зі старою олігархічною системою, в якого немає бізнесу, – каже тернополянин Михайло Бай.

– Склались приємні враження, бачу амбіції, бачу бажання, бачу (коли він розмовляє на певні теми), як в нього загоряються очі. Мабуть, він таки знає, чого хоче. Якщо підсумувати зустріч, то я думаю, що це командна людина, оскільки він йде від партії Зеленського. І що він їх не підведе. Для них це людина команди.

Андрій Богданець переконаний, усі ініціативи та пропозиції людей обов’язково варто реалізовувати. Це робитимуть представники партії “Слуга народу”, увійшовши до нового парламенту.

– Я був дуже приємно вражений, наскільки люди цікавляться своїм містом, цікавляться політикою. Наскільки вони ініціативні та інформативно підковані. Дуже багато цікавих пропозицій було по законодавчому і по локальному по Тернополі, що треба зробити. Їх поради і дуже багато цікавого для себе дізнався, – каже Андрій Богданець.

Почути наживо, аби зрозуміти, що найбільше турбує людей, – такі зустрічі Андрій Богданець обіцяє робити традиційно. – Мої помічники записували, все нотували, всі проблемні питання, всі ідеї, і ми звичайно будемо намагатись впроваджувати це в життя, – додає Андрій Богданець.