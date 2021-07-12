Молодик, котрий приїхав з Донбасу, підняв на ноги поліцію і рятувальників

Чоловік зателефонував до рятувальників і повідомив, що має вибухівку, яку погрожував привести в дію. Поліцейські оперативно встановили місцезнаходження зловмисника.

До співробітників Борщівського відділення поліції надійшло повідомлення від рятувальників про те, що до них зателефонував невідомий і заявив, що має 450 грамів тротилу, який погрожував підірвати. Більше ніякої інформації співрозмовник не надав.

В ході проведення розшукових заходів співробітники поліції встановили особу чоловіка, який телефонував з погрозами про вибух. Його знайшли в одному із населених пунктів Чортківського району.

Зловмисником виявився 29-річний мешканець Донецької області. Під час перевірки вибухівки у нього не виявили. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння та свого вчинку пояснити не зміг.

На Тернопільщину він приїхав нещодавно та вже встиг потрапити в поле зору працівників поліції – щодо нього було складено адмінпротокол.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Дії донеччанина поліцейські кваліфікують за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками) Кримінального кодексу України. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.