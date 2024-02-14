Мобільна медична клініка курсує Тернопільщиною. Виїзну діагностику проводять фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб. Акцію приурочили до Всесвітнього дня боротьби проти раку.

Мобільна медична клініка працювала у громадах області. Зокрема, медики здійснили виїзд вакцинальним автобусом в амбулаторію загальної практики сімейної медицини с. Улашківці Нагірянської громади. Як повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, жителі сіл Улашківці, Сосулівка, Заболотівка, Милівці та Капустинці мали можливість пройти обстеження та проконсультуватись у висококваліфікованих спеціалістів.

«Провідні фахівці перевірили стан здоров’я жителів громади, надали консультації з профілактики неінфекційних захворювань, зокрема онкологічних захворювань та раннього виявлення онкопатологій та онкоскринінгу. Вкотре нагадуємо, лише профілактика, скринінг, своєчасне виявлення та лікування онкологічних захворювань допоможуть досягти значних позитивних результатів у боротьбі із цією хворобою».

Медики наголошують: онкологічні захворювання все частіше виявляють у молодих людей. Відтак у пріоритеті для кожного повинні стати регулярні медичні огляди.