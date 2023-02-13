Друга за сьогодні важка звістка долинула до Тернополя.

Стало відомо про загибель тернополянина Василя Огірка. Бійцю було 29 років.

Про його долю не було нічого відомо з 12 січня. Тоді захисник прийняв свій останній бій. Зараз же надійшло підтвердження того, що сталося непоправне. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Після важкого бою на Луганщині тернополянин Огірок Василь Михайлович (10.01.1994 р. н.) з 12.01.2023 вважався безвісти зниклим, але на жаль підтвердилась його загибель. Сил рідним пережити важке горе. Вічна пам’ять Герою!”.