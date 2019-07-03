3 липня на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради прийнято рішення про чергове виділення коштів з місцевого бюджету на забезпечення інсуліном тернополян, хворих на цукровий діабет.

Зокрема, на ці потреби передбачено 720 тис.грн. Відтак, найближчим часом відновиться видача інсуліну в аптечних закладах міста.

Як розповідають у відділі охорони здоров’я та медичного забезпечення, ці кошти будуть спрямовані на погашення заборгованості за виданий інсулін тернополянам у попередній місяць. Проте і ці фінансові ресурси не зможуть вирішити ситуацію, адже для забезпечення інсуліном тернополян до кінця року необхідно 6 200 000 грн.

Зазначимо, що від початку цього року у Тернополі, як і по усій Україні, спостерігається значне недофінансування потреб людей, хворих на цукровий діабет, препаратами інсуліну. Така ситуація склалася тому, що держава, обов’язок якої забезпечити українців інсуліном, від початку року профінансувала лише на 35% від потреби.

Тернопільська міська рада уже втретє цього року виділяє кошти з міського бюджету на придбання інсуліну. Зокрема, від початку року вже було виділено понад 6 000 000 грн. Додаткова потреба у коштах, нагадаємо, становить ще 6 200 000 грн до кінця 2019 року. Тому міська рада неодноразово зверталася і до обласної ради, і до Верховної ради, і до Президента України, аби кошти на забезпечення інсуліном тернополян були виділені в повному обсязі.