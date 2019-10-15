До чергової частини Підволочиського відділу поліції надійшло повідомлення від жителя Теребовлянського району про те, що на території домогосподарства своїх батьків у селі Богданівка Підволочиського району під час проведення будівельних робіт він виявив предмет схожий на вибуховий пристрій.

На місці події поліцейські та вибухотехніки виявили піротехнічний виріб побутового призначення без гніту – петарду, яка була обмотана чорною ізоляційною стрічкою з наявністю будівельних цвяхів. За даними фахівців, даний предмет не є вибуховим і загрози життю не несе.

На даний час поліцейські встановлюють з якою ціллю муляж вибухового пристрою був підкинений на чуже подвір’я та хто до цього причетний. Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР і кваліфіковано частиною 1 статті 296 ККУ – хуліганство.