Народні депутати України підтримали законопроект щодо скасування переходу на літній та зимовий час. Документ передбачає встановлення єдиного часу для всієї країни.

За скасування переходу на літній і зимовий час проголосували 277 народних депутатів. Вони прийняли законопроект за основу. Також у документі йдеться про визначення правових засад обчислення часу на тимчасово окупованих територіях. Місцеве населення там наразі живе за часом країни-агресора. Відтак у пояснювальній записці документу йдеться про те, що законопроект спрямований на вирішення питань щодо визначення правових засад обчислення часу в Україні, а також забезпечення захисту територіальної цілісності та зміцнення національної безпеки України.

Підтримують ідею встановлення єдиного часу для всієї України також медики. Як зазначила лікарка-методистка обласного центру громадського здоров’я Ірина Гричук, перехід на літній чи зимовий час може негативно позначатися на самопочутті та здоров’ї людей.

“Це вважається зривом адаптативних можливостей організму, якщо відбуваються такі зриви – це відображається конкретними симптомами. Можлива дуже різноманітна симптоматика. Найчастіше на такі зміни реагують люди віку – від 45 до 55 років, у яких гормональна система дає збій. Їм важче адаптуватися до таких змін. Важливо відрегулювати свій розпорядок дня”.

Яке обчислення часу діятиме в Україні, побачимо згодом. Оскільки законопроект прийнятий за основу, народні обранці ще вноситимуть свої правки та пропозиції.