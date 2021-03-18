У селі Ходачків Тернопільського району поблизу місцевого кладовища селяни виявили артилерійський снаряд. Аналогічну знахідку помітила жителька Кременецького району під час сільськогосподарських робіт. Боєприпаси знешкодили рятувальники.

Як зазначив речник ДСНС області Сергій Данілін, у весняний період виявлення боєприпасів воєнного періоду трапляється частіше. У разі таких знахідок необхідно викликати рятувальників. Торкатися до боєприпасів небезпечно.

“16 березня о 09:00 у с. Великий Ходачків Тернопільського району, поблизу місцевого кладовища, місцевими жителями виявлено артилерійський снаряд 75 мм. часів Другої світової війни. Цього ж дня о 10:00 у с. Зеблази Кременецького району, на території приватного домогосподарства місцевої жительки під час проведення земляних робіт виявлено 4 артилерійські снаряди 45 мм. часів Другої світової війни. У разі виявлення предметів, які нагадують боєприпаси, потрібно телефонувати рятувальникам. Ні в якому разі не можна торкатися цих предметів, також варто про це застерегти дітей”.

Додамо, торік цілий склад боєприпасів виявили на території Шумської ОТГ. Вибухонебезпечні предмети зберігалися у величезній ямі.