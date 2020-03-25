Медики, які забезпечують життєдіяльність міста в умовах карантинного періоду, будуть користуватися спеціальними рейсами безкоштовно. Для цього їм видадуть спеціальні персоніфіковані електронні картки.

Ці картки будуть дійсні при наявності посвідчення особи та, маючи засоби індивідуального захисту (медичну маску).

До слова, інші категорії громадян, які мають право на проїзд у громадському транспорті у час надзвичайної ситуації, отримують звичайні спецперепустки. Зокрема: працівників підприємств, установ та організацій, які в умовах надзвичайної ситуації забезпечують життєдіяльність міста Тернополя, в тому числі працівників закладів охорони здоров’я комунальної форми власності, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, комунальних підприємств, а також працівників підприємств і організацій, які забезпечують виробництво продуктів харчування, аптечних закладів, Тернопільської дирекції АТ „Укрпошта”, працівників аварійних служб виключно при наявності посвідчень та в захисних масках.

Для забезпечення перевезення працівників спецрейсами, просимо надіслати на електронну пошту ternopil_rada@ukr.net лист із найменуванням вашої організації із коротким описом про здійснювану діяльність у час карантину (обґрунтуванням її необхідності), контактним номером телефону та список працівників, для яких необхідно забезпечити перевезення (прізвище, ім’я та по батькові).