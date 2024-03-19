Майже місяць боролися за життя: у лікарні померла дитина, котра постраждала в автотрощі біля Тернополя

Майже місяць медики боролися за життя шестимісячної дівчинки, яка стала жертвою дорожньо-транспортної пригоди.

Непритомну дитину медики у важкому стані доправили до реанімаційного відділення Тернопільської лікарні. Згодом її перевезли до клініки у Львові. Проте врятувати життя немовляті медики не змогли. 18 березня серце дитини зупинилося.

Нагадаємо, що дорожньо-транспортна пригода трапилася 11 лютого на вулиці Підволочиське шосе. Водій автомобіля BMW зіткнувся із попутним транспортним засобом та втік.

У результаті удару «Renault» викинуло на смугу зустрічного руху, де воно врізалося в інше BMW. До лікарні потрапила водійка «Renault», а її пасажир 1978 року народження від отриманих травм загинув.

Госпіталізували до лікарні й 5 пасажирів та кермувальника з BMW. Серед травмованих було троє дітей з мамою. Мама померла у ніч з 14 на 15 лютого, а її донька – 18 березня.

Винуватця аварії оперативники карного розшуку спільно зі слідчими та працівниками Управління патрульної поліції розшукали. Це – житель села Смиківці 1976 року народження. Він перебуває під вартою. Триває слідство.