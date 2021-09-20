Лише у третині навчальних закладів області він COVID-19 вакциновано достатньо працівників

80% працівників вакцинувалися у 34% шкіл на Тернопільщині.

Про це повідомила начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Ці навчальні заклади зможуть продовжувати роботу навіть під час посилення карантину.

Освітяни на Тернопільщині минулого тижня почали вакцинуватися частіше. Медики організували понад 700 виїздів мобільних бригад у заклади освіти.

“Тернопільщина демонструє достатньо високі темпи імунізації населення. З початку вакцинальної кампанії проти COVID-19 в області щеплено майже 240 тис. осіб. Особливу увагу зараз приділяємо вакцинації працівників освіти, щоб забезпечити роботу шкіл в офлайн режимі. Адже при ускладненні епідемічної ситуації продовжити роботу можуть лише ті заклади освіти, у яких вакциновано не менше 80% персоналу. Наразі в області такому критерію відповідають 34% навчальних закладів. Тож впродовж тижня мобільні бригади продовжать виїзди у педагогічні колективи”.

Додамо, на Тернопільщині працює 15 центрів масової вакцинації. Вони розміщені у різних містах і районах області. Отримати щеплення там можуть всі охочі.